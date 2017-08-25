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توقيع بروتكول تعاون بين مياه وأوقاف القليوبية لترشيد المياه

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مصراوي Masrawy

توقيع بروتكول تعاون بين مياه وأوقاف القليوبية لترشيد المياه

05:35 م الجمعة 25 أغسطس 2017

توقيع بروتكول تعاون بين مياه وأوقاف القليوبية لترشيد المياه

القليوبية - أسامة علاء الدين:
وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، بروتوكول تعاون مع هيئة الأوقاف بالمحافظة، لإطلاق حملة لترشيد استهلاك مياه الشرب، وحسن التخلص من مخلفات الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، وجه الشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية بأن يكون موضوع الخطبة الثانية من صلاة الجمعة عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، وحسن التصرف في مخلفات الأضاحي، مع تعميم موضوع الخطبة على جميع مساجد القليوبية.

وأعرب المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن سعادته بتوقيع البروتوكول لما تشكله دور العبادة من انتشار كبير وسرعة استجابة المواطن للخطاب الديني المعتدل.

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