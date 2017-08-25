بعد زيارة يومين.. وفد "الأغذية العالمي" يغادر الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

غادر محافظة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، وفد برنامج الأغذية العالمي، برئاسة ستانليك سامكانجي رئيس التخطيط والسياسات بالبرنامج بروما، وكارلو سكاراميلا نائب المدير الإقليمي للبرنامج بالقاهرة، والدكتور مانجستاب هايلي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، وذلك بعد يومين من الزيارة التي أجراها الوفد إلى مصر.

وشملت الزيارة عددًا من قرى جنوب الأقصر، بينها النجوع قبلى بمركز ومدينة إسنا، فضلاً عن عدد من المناطق الأثرية والسياحية، بينها معبد الكرنك، حيث شاهد الوفد عروض الصوت والضوء، ومتحف التحنيط، ومقابر ومعابد ملوك وملكات الفراعنة في البر الغربي، وأشاد بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وفنون الفراعنة وعلومهم ومعابدهم ومقابرهم التي باتت تراثًا للإنسانية جمعاء.

وكان المحافظ محمد بدر في مقدمة مستقبلي الوفد، خلال زيارتهم المحافظة، حيث أقام مأدبة عشاء تكريمًا لأعضاء الوفد، وناقش معهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، وبرامج رعاية الأسرة، وتطوير منظومة الغذاء الصحي لطلاب المدارس بالمحافظة.

كما استعرض بدر وأعضاء الوفد خطط المحافظة لتطوير المناطق العشوائية والمناطق الأكثر فقرًا بمختلف مراكز الأقصر.