المفرقعات تفحص سيارة اشتبه أهالي بالمنيا في تفخيخها

المنيا - ريمون الراوي:

اشتبه أهالي في مركز ملوي بمحافظة المنيا في سيارة ظنوا أنها مفخخة، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء حريق، وفريق للمفرقعات، وتبينت سلبية البلاغ، وأن السيارة لا يوجد بها أي مواد متفجرة.

تلقى العميد أحمد موسى، مأمور قسم شرطة ملوي، معلومات بوجود سيارة ملاكي (سوداء اللون) تحمل لوحات معدنية رقم (5971 ملاكي)، تقف أمام متحف ملوي بشارع العرفاني، أكبر شارع تجاري بالمدينة، ويشتبه في كونها مفخخة.

انتقلت قوة أمنية وخبراء المفرقعات، وتم تطويق موقع السيارة بسياج أمني لإبعاد المارة عن موقع الخطورة، حتى تم التعامل مع البلاغ بفتح السيارة وفحصها، وتبينت سلبية البلاغ، وأن السيارة خالية من أي مواد قابلة للانفجار، وتم إبلاغ المرور لاستدعاء ملف السيارة وإحضار صاحبها لاستلامها.

وحرر بذلك المحضر اللازم.