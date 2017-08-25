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رئيس «العلمين»: الانتهاء من 2000 وحدة إسكان متميز.. وطرحها نهاية العام

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رئيس «العلمين»: الانتهاء من 2000 وحدة إسكان متميز.. وطرحها نهاية العام رئيس «العلمين»: الانتهاء من 2000 وحدة إسكان متميز.. وطرحها نهاية العام

التحرير

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قال أسامة عبد الغني، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، اليوم الجمعة، إن مساحة المدينة تبلغ 48 ألف فدان، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء جامعة أهلية بالمدينة على مساحة 60 فدانا، ويتم حاليا التخطيط لها.

وأضاف عبد الغني، خلال حواره ببرنامج «صباح أون»، عبر فضائية «أون لايف»، أن المدينة ستخلق فرص عمل، خاصة لأهالي الوادي والإسكندرية، مشيرا إلى أنه سيتم خلق مجتمع متكامل بالمدينة.

وتابع أنه سيتم الانتهاء من المرحلة العاجلة للمدينة خلال أبريل 2018، إذ سيتم تشغيل عدة إنشاءات خاصة بالمنطقة الترفيهية السياحية، وكذلك الانتهاء من منطقة الإسكان السياحي المتميز.

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وأوضح أن الشواطئ في العلمين الجديدة ستكون عامة للجميع، لكن باشتراطات سياحية خاصة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 2000 وحدة سكنية متميزة، وسيتم طرحها نهاية 2017.

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التحرير

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