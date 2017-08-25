نواب يطالبون بإجراء تعديل وزاري.. ويؤكدون: حكومة «إسماعيل» ضعيفة

التحرير

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طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة إجراء تعديل وزاري مع بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس أكتوبر المقبل، معتبرين أن أداء الحكومة ضعيف وأخفقت في بعض الملفات الاقتصادية والاجتماعية، بجانب عدم الرقابة على الأسواق التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني خلال الفترة المقبلة.

وأكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن أداء الحكومة خلال الفترة الماضية ضعيف، متوقعا إجراء تعديل وزاري مع بداية دور الانعقاد الثالث أكتوبر المقبل.

وأضاف وهدان، في تصريحات لـ«التحرير» أن الحكومة غير قادرة على السيطرة على جنون ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق حتى الآن، الأمر الذى تسبب في آلام وغضب للمواطنين، مشيرًا إلى أنها لم تقم بدورها في وضع الإجراءات السليمة والآليات التي تستطيع من خلالها ضبط الأسواق.

ومن جانبه، قال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار بمجلس النواب، إن أداء الحكومة أقل من المتوسط ولم تحقق طموح المصريين حتى الآن.

وطالب عابد، في تصريحات لـ"التحرير"، بضرورة إجراء تعديل وزاري بما لايقل عن 5 أو 6 وزراء في حكومة المهندس شريف إسماعيل، نظرًا لعدم إحداث تقدم في الملفات المسئولة عنها، متوقعا في حال استمرار هذا الأداء سيكون التغيير في بداية دور الانعقاد الثالث للمجلس.

وفي سياق متصل، قال صلاح شوقي عقيل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن أداء الحكومة بطيء وفيه الكثير من التهاون من المتابعة والرقابة، مضيفا: "هناك أياد مرتعشة في إيصال حقوق المواطن له، وهناك تردد في اتخاذ بعض القرارات".

وأوضح عقيل لـ"التحرير": "علينا أن نقتنع أيضا أن الحكومة تعمل في ظروف غير عادية وصعبة ونحن في مرحلة استعادة الدولة اقتصاديا واجتماعيا"، مطالبا باجتهاد الحكومة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يميل للاستقرار ولا بد من إعطاء الفرصة كاملة للحكومة، لتلاشي القصور وتحقيق نجاحات وليس مع إجراء تعديل وزاري الآن.

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وناشد عقيل المواطن المصري بأن لا يصطاد في الماء العكر، وأن يكون بقلب وعقل مع أهله ووطنه، وأيضا لا بد من قبضة حديدية لمراقبة الأسواق.

كما طالب النائب أحمد السجيني القيادي بحزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإجراء تعديل وزاري في الفترة القادمة، مضيفا أن عددا من الوزارات لدينا تحفظ على أدائها وعلى التزامها بالأفق الزمني لحل المشكلة، وتقاريرنا ثابت فيها ما أخفقت فيه تلك الوزارات ضعيفة الأداء.

وأوضح السجيني لـ"التحرير" أن هناك ملفات حتى تاريخه لا تحتاج إلى تمويل وموارد بقدر ما تحتاج لإصلاح هيكلي بقرارات هيكلية لم تحدث حتى الآن، بجانب ملف الأحوزة العمرانية والتعامل الواقعي معها، الملف الخاص بإدارة المخالفات الصلبة بأنواعها، وملف النظافة، وهذه كلها مسائل تحتاج إلى مواجهة وشجاعة ورؤية وتفعيل على أرض الواقع وليس ماديات وغيره.

بينما قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر، بمجلس النواب، إن هناك بعض الملاحظات على أداء عدد من الوزارات في حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحا أنه في المجمل وفقا للظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية فأداء الحكومة «مقبول»، مضيفا: "مع التأكيد أننا بحاجة إلى مراجعة بعض الأجزاء في برنامج الحكومة".

ولفت حسب الله لـ"التحرير" إلى أنه نقدر الظروف الصعبة والإمكانيات المالية المتاحة في الدولة، ودائما ذلك يدفعنا لمساندة الحكومة، وتصحيح مسارها، في الوقت الذي نمارس فيه الرقابة الرشيدة وليس الرقابة الحنجورية.

وأوضح أن إجراء تعديل وزاري سابق لأوانه الآن، ولكن مع بدء دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، وبعد عرض الحكومة تقريرا عن الـ6 أشهر الماضية نستطيع أن نحكم أننا بحاجة إلى إجراء تعديل وزاري من عدمه.