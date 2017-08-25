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مساعد مدير المخابرات السابق: الغرب لا يعاقب قطر بسبب المصالح

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مساعد مدير المخابرات السابق: الغرب لا يعاقب قطر بسبب المصالح مساعد مدير المخابرات السابق: الغرب لا يعاقب قطر بسبب المصالح

التحرير

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قال اللواء أحمد إبراهيم كامل، مساعد مدير المخابرات الحربية السابق، إن الدول الأربع التي تُكافح الإرهاب لَديها من الأدلة والبراهين، التي تؤكد تورط النظام القطري في الأعمال الإجرامية التي تَحدث في منطقة الشرق الأوسط، مدللًا على ذلك: «اجتماع أجهزة مُخابرات الدول الأربع لديهم من المستندات التي تؤكد تورط النظام القطري في أعمال إرهابية».

وأضاف كامل، خلال لقائه عبر شاشة «الغد»، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لديهم مصالح مشتركة مع النظام القطري، رغم أنهم لديهم من الأدلة والبراهين التي تثبت تورط النظام القطري في أعمال إرهابية، إلا أن المصالح المشتركة تمنع الغرب معاقبة دولة قطر على جرائمها.

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وأوضح: «نأمل في أن تستجيب الولايات المتحدة الأمريكية في الشكاوى التي قدمتها مملكة البحرين من خلال مجلس نوابها ضد النظام القطري، الذي يتدخل دائما في شؤون المملكة، تقديم مزيد من الأدلة والبراهين ضدّ النظام القطري يجبر الدول الغربية على اتخاذ إجراءات ضد الدوحة».

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التحرير

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