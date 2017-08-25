فؤاد علام : خطة لمواجهة الإرهاب تشارك فيها الوزارات بأدوار محددة

التحرير

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قال اللواء فؤاد علام، عضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن أعضاء المجلس لديهم حماس شديد وأفكار خارج الصندوق، وأن كل ذلك سيتبلور في خطة استراتيجية لمكافحة الإرهاب في الفترة المقبلة، مضيفا أن رؤية الرئيس كانت واضحة ومحددة لكل العوامل التي تسهم بصورة أو بأخرى في القضاء على الإرهاب.

وأوضح علام لـ«التحرير»، أنه ستكون هناك خطة ومقترحات واضحة سيكون مسئول عنها كل وزارة وستتم متابعة تطبيقها بكل دقة للقضاء على الإرهاب في أقصر مدة ممكنة، وستخرج بمجموعة من القرارات تكون ملزمة لجميع الوزارات والهيئات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد أول اجتماع للمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، أمس الخميس، بمقر رئاسة الجمهورية.

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وأصدر الرئيس السيسي مؤخرا، قرارا برقم 355 لسنة 2017، بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، ويهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

وقالت رئاسة الجمهورية إن المجلس سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من كل الجوانب، وإصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلا عن تعزيز مشاركة كل أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة.