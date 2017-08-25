نجوم هنؤوا أصالة بألبومها الجديد.. ورامي صبري يثير التكهنات بهذا التعليق

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بعد أيام قليلة من طرح ألبومها الجديد "مهتمة بالتفاصيل"، حازت المطربة "أصالة" على إشادة واسعة من الجمهور وعدد كبير من المشاهير، الذين حرصوا على تهنئتها، مجمعين على أن ألبومها سيحقق نجاحا ساحقا على الساحة الغنائية، ونرصد أبرز هؤلاء النجوم خلال التقرير التالي.

منى زكي

هنأت الفنانة منى زكي، أصالة بأعذب الكلمات، مشيدة بألبومها وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر": "الألبوم يجنن يا صولا ألف مبروك، مش معقول حلاوتك وإحساسك واختلافك بحبك وفرحانة بيكي".

أمير طعيمة

احتفل الشاعر أمير طعيمة بنجاح أصالة ونجاحه هو أيضا بعد اختيار أغنيته "مهتمة بالتفاصيل" عنوانا للألبوم، وقال عبر حسابه على "تويتر": "مبروك يا صولا على التحفة الفنية دي، شرف ليا إن اسم الألبوم الاستثنائي ده بأغنيتي، اختيارات عظيمة وأداء أعظم".

تامر حبيب

عبر السيناريست تامر حبيب عن مدى إعجابه بالألبوم وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أصالة المهتمة بكل وأحلى وأمتع وأرق وأعذب التفاصيل.. مبروك وشكرا على المتعة".

مي كساب

هنأت الفنانة مي كساب أصالة على ألبومها الجديد، والشاعر أمير طعيمة، الذي كتب أغنية "مهتمة بالتفاصيل"، عبر حسابها بموقع "تويتر"، ووصفتها بأنها أغنية عام 2017.

شاهد أيضا

رامي صبري

هنأ الفنان رامي صبري، أصالة وعمرو دياب قائلا: "مبروك لصديقتي الفنانة الحبيبة أصالة ألبومك الجديد (مهتمة بالتفاصيل)، ومبروك كمان لأخي الفنان القدوة عمرو دياب ألبومه الجديد (معدي الناس)"، وهو الأمر الذي فسره البعض توجّس خيفة من توجيه التهنئة لأصالة وحدها، بعدما لمس بوادر منافسة مشتعلة بينها وبين الهضبة عمرو دياب.

سميرة سعيد

حرصت المطربة سميرة سعيدة على تهنئة أصالة، معربة عن إعجابها بما قدمته من أغنيات، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وكتبت: "مبروك صديقتي أصالة، متغيرة في اختيارك للكلمات والألحان والتوزيع، واضح اهتمامك بكل التفاصيل، برافو".

كندة علوش

هنأت الفنانة كندة علوش، أصالة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وكتبت: "ألف مبروك حبيبتي، ألبوم رائع بكل تفاصيله، صوتك الاستثنائي، الكلمات والألحان، والتنوع والغنى الموجود بالألبوم".