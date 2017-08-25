مطالبات لأوروبا بتقديم المزيد من الأموال لتركيا لمواجهة أزمة اللاجئين

بروكسل/برلين - (د ب أ)

طالب المفوض الأوروبي لشؤون الموازنة جونتر أوتينجر اليوم الجمعة في بروكسل دول الاتحاد الأوروبي بتقديم المزيد من الأموال لتركيا وفقا للاتفاق المبرم معها بشأن اللاجئين.

وقال أوتينجر في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الإخبارية: "على الدول الأعضاء أن تقدم أكثر من ملياري يورو لهذا الغرض".

كان الاتحاد الأوروبي وعد بتقديم ما مجموعه ستة مليارات يورو لتركيا حتى حلول عام 2018، من أجل توفير المأوى والتدريب الوظيفي للاجئين.

وقالت المجلة إن الشريحة الأولى بمبلغ ثلاثة مليارات ستسلم كلية بنهاية العام الجاري ، مشيرة إلى أن أوتينجر حدد في مشروع موازنة 2018 مبلغ 300 مليون يورو للشريحة الثانية.

ويعتبر أوتينجر أن أعضاء الاتحاد الأوروبي ملزمون بتسليم المبالغ المتبقية وفق الاتفاق.

كانت ألمانيا ساهمت حتى الآن بنحو 500 مليون يورو ضمن صفقة اللاجئين ولكن خبراء الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن برلين ستضطر لدفع أكثر من هذا المبلغ للشريحة الثانية.

فمن ناحية ليس من المحتمل أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من توفير مليار يورو مجددا من ميزانيته الخاصة، ومن ناحية أخرى ليس من الواضح ما إذا كانت بريطانيا التي ترغب في الخروج من الاتحاد مستعدة لمواصلة الإنفاق في باب اللاجئين وفقا للاتفاق.

وينص الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي بدأ سريانه منذ عام 2016 على أن يعيد الاتحاد الأوروبي إرسال جميع اللاجئين السوريين الذين عبروا الحدود التركية إلى اليونان بصورة غير قانونية، فتتم إعادتهم إلى تركيا مرة أخرى إذا لم يتمكنوا من الحصول على اللجوء في دولة أوروبية.

وفي مقابل كل لاجئ سوري معاد إلى تركيا يحق لسوري آخر مغادرة تركيا كلاجئ إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي بصورة رسمية.