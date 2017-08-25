عامر حسين: طرح تذاكر مباراة مصر وأوغندا في استادي الإسكندرية وبرج العرب

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أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات أنه تم الاتفاق مع الأمن على طرح تذاكر مُباراة مصر وأوغندا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم في استاد الإسكندرية واستاد برج العرب.

وقال حسين إنه ينتظر موافقة الأمن على طرح التذاكر في مارينا، لإضافة منفذ بيع للأماكن المذكورة سابقا.

يُذكر أن منتخب أوغندا سيستضيف مصر في الـ31 من الشهر الجاري في لقاء مصيري للتأهل لكأس العالم روسيا 2018، حيث تتصدر مصر مجموعتها بـ6 نقاط من انتصارين وبفارق نقطتين عن أوغندا أبرز ملاحقيها، على أن تستضيف مصر أوغندا في الـ5 من الشهر المقبل في الجولة الرابعة من المجموعة.