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عزل جنود مكلفين حماية نائب الرئيس الأمريكي

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مصراوي Masrawy

عزل جنود مكلفين حماية نائب الرئيس الأمريكي

04:59 م الجمعة 25 أغسطس 2017

عزل جنود مكلفين حماية نائب الرئيس الأمريكي

نائب الرئيس الاميركي مايك بنس يتحدث الى نازحين ومه

(أ ف ب):

عزل عناصر مفرزة عسكرية كانوا يتولون حماية نائب الرئيس الأمريكي في البيت الابيض من مناصبهم، بعد اتهامهم باستقدام نساء إلى فندقهم في أمريكا اللاتينية، كما أعلن مسؤول في مجال الدفاع.

وقد وقع الحادث خلال جولة أخيرة لنائب الرئيس مايك بنس شملت كولومبيا والارجنتين والتشيلي وبنما، ولم يعرف حتى الآن في أي بلد حصلت الحادثة.

وذكرت ان.بي.سي الاميركية، ان فريق مايك بنس اطلع على أشرطة للمراقبة، وقد ظهر فيها عناصر من هذه الوحدة العسكرية يأتون بنساء إلى المنطقة الأمنية المرتبطة بوجود المسؤول الأمريكي.

لكن مسؤولين اميركيين اوضحوا في تصريحات الى هذه الشبكة، ان لا شيء يثبت حتى الان ان هؤلاء النساء بنات هوى.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس الخميس، قال الميجور أدريان رانكين-غالواي، أحد المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية، "نحن على علم بالحادث، ويجرى التحقيق فيه حاليا". واضاف "نؤكد أن الأشخاص المعنيين قد أعيدوا الى الجيش".

وهذه آخر فضيحة تتعلق بمسؤولين أمنيين خلال مهمة في اميركا اللاتينية. ففي 2015، شوهد اثنان من أعضاء الوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات، بينما كانا يشاركان في حفلة مجون مع عاهرات في كولومبيا. وقبل ثلاث سنوات، استقبل عناصر من الجهاز السري عاهرات أيضًا في كولومبيا، فيما وجد عناصر آخرون سكارى في هولندا.

وذكرت ان.بي.سي ان الاشخاص المتورطين اليوم رفيعو المستوى، وكان واحد منهم يعمل في سلاح الجو.

وفي 2015، أصدرت وزارة العدل تحذيرًا قاسيًا لموظفيها، مشددة على أن عليهم في أي حال من الأحوال، ألا يخالطوا بنات الهوى، حتى لو كانوا يقومون بمهمة في بلدان تجيز هذه الممارسات.

وكان وزير العدل السابق اريك هولدر أوضح أن دفع المال لبنات الهوى في مقابل خدمات يقدمنها، "يهدد اساس مهمة الوزارة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الابتزاز او التحايل ودعم الاتجار بالكائنات البشرية".

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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