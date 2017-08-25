الجيش الجزائري يضبط أسلحة وذخيرة ويدمر قنابل تقليدية ومخابئ للإرهابيين

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن مفرزة للجيش وفي إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وبفضل الاستغلال الناجع للمعلومات، ضبطت أمس الخميس، أسلحة وذخيرة بمنطقة تمنراست أقصى جنوب الجزائر.

وكشفت الوزارة في موقعها الرسمي عبر الإنترنت اليوم الجمعة، أنه جرى التحفظ على ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وكمية من الذخيرة.

ومن جهة أخرى، أضافت الوزارة أن مفارز أخرى للجيش، دمرت أربعة مخابئ وخمس قنابل تقليدية الصنع، في عمليتين منفصلتين بكل من ولايتي تيزي وزو وتيبازة وسط البلاد.

ونوهت الوزارة إلى قيام وحدات للجيش، باعتقال 19 مهربًا وضبط مركبة رباعية الدفع ومعدات للتنقيب عن الذهب، في عمليات متفرقة بمناطق تمنراست، وبرج باجي مختار وجانت، جنوبي الجزائر.