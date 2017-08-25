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"عمليات كفر الشيخ": 7 مخالفات لحرق قش الأرض على مساحة 13 فدانا

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مصراوي Masrawy

"عمليات كفر الشيخ": 7 مخالفات لحرق قش الأرض على مساحة 13 فدانا

04:41 م الجمعة 25 أغسطس 2017

حرق قش الأرز

كفر الشيخ - إسلام عمار:

رصد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، 7 مخالفات، خاصة بحرق قش الأرز، بمدينة سيدي غازي الجديدة، وإحدى القرى التابعة لمركز الرياض، من قبل عدد من المزارعين وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقال المهندس محمد عبد الله، مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الجمعة، إن مركز العمليات، تلقى 6 بلاغات من مواطنون بمدينة سيدي غازي الجديدة، بحرق مزارعون لقش الأرز، على مساحة 6 أفدنة، بواقع فدان لكل مخالف منهم، وجرى تحرير مذكرة بذلك، لتوقيع الغرامة المناسبة عليهم.

وأشار إلى تكرار نفس هذه الوقائع المخالفة، بقرية طيبة 1 التابعة لمركز الرياض، بعد تلقي مركز العمليات بلاغًا من أهالي هذه القرية، تتضمن حرق أحد المزارعين يدعى " "صبحي. ر. أ"، لقش الأرز، بحقله الزراعي، على مساحة 7 أفدنة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، تمهيدًا لتوقيع غرامة مالية عليه، لمخالفتة اللوائح البيئية.

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مصراوي Masrawy

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