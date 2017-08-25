ننشر استعدادات محافظة كفر الشيخ لمواجهة الأمطار والسيول في فصل الشتاء

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن المهندس محمد عبدالله، مدير مركز العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، اعتماد محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، خطة استعدادات المحافظة، لمواجهة الأمطار الغزيرة، والتغيرات المناخية، خلال فصل الشتاء المقبل، عقب ترأس المحافظ لاجتماع مع الأجهزة التنفيذية، بخصوص هذا الأمر.

وتضمنت الخطة، تكليف الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بتسليك صفايات الأمطار بالمدن والقرى، المخدومة بالصرف الصحي، ونفس الأمر تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتسليك وتطهير جميع خطوط الصرف الصحي بدائرة المحافظة، وصيانة شبكاتها، لاستيعاب وتصريف كميات المياه التي تسقط، ورفع كفاءة جميع المعدات العاملة في مجال كسح، وشفط مياه الأمطار، قبل حلول موسم الشتاء.

وكلف محافظ كفر الشيخ، شركة الكهرباء، بإجراء الصيانة اللازمة، لجميع محطات رفع مياه الصرف الزراعي، ومحطات الصرف الصحي، وكذا تكليف رؤساء الوحدات المحلية، بمراجعة وصيانة الإمكانيات الموجودة بالمراكز والمدن من سيارات، ومعدات ثقيلة، وتجهيزها للعمل، والتنسيق مع شبكات الكهرباء، لمراجعة الصيانة واستعدادها لمواجهة الأمطار لتفادي آية أعطال خلال الفترة القادمة، مع التأكيد على صيانة أعمدة، ولمبات الشوارع.

كما كلف شركة بتروجاس للغاز الطبيعي، بمراجعة محطات، وخطوط الغاز، ووضع الخطة اللازمة، لمواجهة أي أخطار محتملة، وتنسيق المحافظة مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، لوضع، ومراجعة الخطط اللازمة لمواجهة الأخطار المحتملة، في رفع منسوب المياه بالمجاري المائية "ترع ومصارف".

ووجه محافظ كفر الشيخ، بإخطار مديرية التضامن الاجتماعي، للاستعداد الكامل، لحدوث أية سيول، لتوفير الخيام، والأغطية، والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لمراجعة أماكن الإيواء، حال الحاجة إليها، والتنبيه على كل من قطاعي الري، والزراعة، للتنسيق فيما بينهما حال حدوث آية مخاطر للسيول بالمحافظة.

كما وجه بالتنسيق مع مديرية الإسكان والمرافق، لوضع الخطة اللازمة، لمواجهة الأخطار المحتملة، من تصدعات منازل، أو إنهيارات مباني، وكلف مديرية الطرق لمراجعة جميع طرق المحافظة لصيانتها لتفادي إنهيارات جوانب الطرق.