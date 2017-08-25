كيف تخلصت وزارة البيئة من شحنة "اللاندين" السام المخزنة منذ 18 عامًا؟ -فيديو

كتبت- مادي غيث:

نشرت وزارة البيئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيلم تسجيلي رصد رحلة شحنة مبيد "اللاندين" السام منذ تسللها إلى البلاد حتى التخلص منها بعد 18 عامًا من التخزين في مصر.

كان الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أعلن أمس، في مؤتمر صحفي، التخلص النهائي الآمن من شحنة مبيد "اللاندين" السام المخزنة في البلاد منذ 18 عامًا.

قال الدكتور صلاح سليمان، أستاذ الكيمياء بجامعة الاسكندرية، خلال المؤتمر الصحفي، إن مخزون اللاندين الذي كان في مصر هو أكبر شحنة في العالم، مضيفاً أن حرق الشحنة خارج مصر في محارق خاصة بالمبيدات السمية بفرنسا هو الحل الأمثل لها.