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محافظ الإسكندرية يجتمع برئيسي حي "شرق" و"الجمرك"

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يجتمع برئيسي حي "شرق" و"الجمرك"

04:21 م الجمعة 25 أغسطس 2017

محمد سلطان محافظ الإسكندرية

الاسكندرية - محمد عامر:

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اجتماعًا اليوم الجمعة، مع كلًا من رئيسي حي شرق والجمرك لمناقشة ما تم إنجازه في عدة مجالات للتصدي لظاهرة البناء المخالف، والنظافة وتشجير وتجميل الحي، ومدى تنفيذ الخطة الاستثمارية في مجال رصف الطرق بكل حي، وأهم المعوقات التي تواجه الأحياء لتقديم أفضل مستوى الخدمات للمواطنين.

وكلف سلطان كلًا من اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق، واللواء محمد عقل رئيس حي الجمرك، بزيادة دور القيادات الشابة بالأحياء وتفعيل دور المعاونين 4 لكل رئيس، وتكليفهم بمتابعة أعمال وتنظيف وتجميل المدينة وإنارة الشوارع ومتابعة حملات الإزالة، مؤكدًا ضرورة تدريب صف ثاني من القيادات الشابة التي يمكن الاعتماد عليهم في إدارة الأزمات.

تم استعراض أهم الأعمال التي تمت في كلا من حي شرق والجمرك خلال شهر أغسطس الجاري؛ حيث قام حي شرق بتنفيذ 64 قرار إزالة للمباني المخالفة و108 قرارات بإيقاف أعمال بناء مخالف وتحرير 251 محضر مخالفة للمحال المخالفة بنطاقه، كما قامت لجنة التحفظ بحي شرق بتنفيذ 14 قرار تحفظ على معدات ومواد بناء مخالف في الفترة من 27 مارس الماضي وحتى 8 أغسطس الجاري وتم خلالها تغريم المخالفين بمبلغ يقدر بـ171 جنيهًا.

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