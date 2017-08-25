مصدر أمني: جثة وسط البلد لشخص "مجذوب" ولا توجد شبهة جنائية

كتب – فتحي سليمان:

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، إن الجثة التي عثرت عليها أجهزة الأمن بشارع عماد الدين ليلة أمس الخميس، لشخص مجذوب ولا توجد شبهة جنائية في وفاة صاحبها.

وأوضح المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الخدمات الأمنية، عثرت فجر أمس على جثة لشخص ثمانيني مُلقاة على حافة رصيف شارع عماد الدين بوسط القاهرة دون وجود إصابات أو جروح بها.

وأشار المصدر، إلى أن الخدمات الأمنية التابعة لقسم شرطة الأزبكية، نقلت الجثة إلى مشرحة النيابة لمعرفة تقرير مفتش الصحة والطب الشرعي حول الجثة وكذلك التأكد من وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه وهو الأمر الذي ثبت عدم صحته مشيراً إلى أن الوفاة طبيعية.

وأوضح المصدر أن الجثة لشخص ثمانيني يُدعى "عارف محمود" وغير معلوم باقي بياناته.

حُرر محضرًا بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.