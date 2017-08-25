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مقتل 13 شخصًا بعد إدانة رجل دين هندي بالاغتصاب

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مصراوي Masrawy

مقتل 13 شخصًا بعد إدانة رجل دين هندي بالاغتصاب

04:30 م الجمعة 25 أغسطس 2017

مقتل 13 شخصًا بعد إدانة رجل دين هندي بالاغتصاب

الهند

نيودلهي - (د ب أ):

ذكر مسؤول هندي أنه تم ابلاغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودى على الوضع في ولايتي البنجاب وهاريانا الشمالية، وذلك بعد اندلاع أعمال العنف عقب إدانة رجل دين هندي في قضية إغتصاب.

وقد اجتمع كبار المسؤولين مع مودي حيث ابلغوه بالوضع الذى أسفر عن مقتل 13 شخصا في بلدة بانشكولا في هاريانا، حسبما ذكر وزير الداخلية راجيف مهريشي في نيودلهي..

وقال مهريشي إن "مدير عام الشرطة في هاريانا اطلعنا على وضع النظام والقانون في بانشكولا. وأضاف أن الوضع ما زال متوترا ولكن ليس خارج نطاق السيطرة".

ومن ناحية أخرى تم نشر ستة أرتال من الجيش الهندي في بلدة بانشكولا الشمالية لمساعدة الشرطة والقوات شبه العسكرية على احتواء الاحتجاجات واعمال العنف في البلدة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية إن ستة ارتال من الجيش قوامها حوالى 600 رجل ارسلوا إلى بانشكولا.

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