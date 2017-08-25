افتتاح متحف كهف «روميل» بعد 10 سنوات من إغلاقه في مطروح

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افتتح اليوم الجمعة الدكتور خالد العناني وزير الآثار واللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح متحف روميل بعد تطويره بتكلفة 2.5 مليون جنية، وذلك عقب إغلاقه أكثر من 10 سنوات ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ102 لذكرى معركة وادى ماجد.

وأعرب الدكتور خالد العناني، عن كامل تقديره للمجهود الكبير لمحافظ مطروح من أجل إتمام مشروع تطوير المتحف وتقديم الدعم المالي الكامل له، وكذلك مساهمتها في إنشاء متحف أثرى آخر بالتعاون مع وزارة الآثار داخل مكتبة مصر العامة بمطروح، فقد أهدت المحافظة جزء من المكتبة للوزارة لإنشاء متحف أثرى يعرض جميع القطع الأثرية التى اُكتشفت بالمحافظة على مدار السنوات الماضية، ومن المقرر افتتاحه قبل نهاية عام 2017.

وأكد أن مطروح تمتلك بالعديد من المناطق الأثرية المهمة، خاصة في العصر الفرعوني والروماني، حيث يوجد بها معبد لرمسيس الثاني بمنطقة عجيبة والمقابر الرومانية بمنطقة أم الرخم غرب مدينة مرسي مطروح، والآثار الرومانية بمنطقة مارينا العلمين، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأثرية بواحة سيوة.

وأوضح "العناني" أنه يوجد خطط لتطوير كافة المناطق الأثرية بمصر على وجه العموم وتعظيم دور المناطق الأثرية لاستعادة حركة السياحة الوافدة لكي يعرف العالم تاريخ أجدادنا الذي ينظر إليها العالم بأهمية بالغة.

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من جانبه نوه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه تم مخاطبة شرطة الآثار لمعاينة المتحف لتحديد مطالبهم لتأمين المتحف، مع توفير نقطة ثابتة خاصة مع توقع الإقبال الكبير على زيارته سواء من السياحة الخارجية أو الداخلية في إطار حرص المحافظة على تطوير ورفع كفاءة المتاحف الأثرية وإعدادها لاستقبال ضيوف ومصطافي وزائري المحافظة.

وأشار إلى أن تطوير متحف "روميل" يعد خطوة هامة تأتي ضمن نشر الوعي لأبنائنا الشباب حول أهمية الآثار وقيمتها، مما يساهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على المواقع الأثرية بمطروح التي تتميز بها مصرنا الغالية لاستعادة حركة السياحة الوافدة لكي يعرف العالم تاريخ أجدادنا الذي ينظر إليها العالم بأهمية بالغة.

يذكر أن متحف روميل له أهمية تاريخية حيث يرجع إلى العصر الروماني و كان يستخدم لتخزين الغلال عند وصول السفن إلى البحر المتوسط وتم استخدامه في العصر البطلمي سنة 323 قبل الميلاد، وكان نقطة لمراقبة السفن على البحر المتوسط ثم استخدمه القائد روميل في فترة الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء والمحور كمقر لقيادة القوات.