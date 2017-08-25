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ضبط بحار تركي وبحوزته طائرة تجسس في ميناء بورسعيد

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ضبط بحار تركي وبحوزته طائرة تجسس في ميناء بورسعيد ضبط بحار تركي وبحوزته طائرة تجسس في ميناء بورسعيد

التحرير

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كتب: محمد مصباح وشيماء رشاد

تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة تأمين محور قناة السويس، من ضبط بحار تركي وبحوزته طائرة تستخدم في أعمال التجسس ومحظور دخولها البلاد بميناء بورسعيد.

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كان قد تلقى اللواء سيد عزب مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس إخطارًا من اللواء عبد العزيز كمال مدير مباحث الإداره العامة يفيد بضبط الخدمات الأمنيه المعينة بوحدة التفريعه المدعو "ب ج م" تركى الجنسية و يعمل بحار على الباخره memht exoy تركية الجنسية وبحوزته طائره الريموت كنترول ذات تقنيه عاليه جدًا (كاميرا جميع الاتجاهات، بلوتوث) و التي تستخدم في أعمال التصوير من الجو و التجسس و محظور دخولها البلاد دون الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة.

وبمواجهة المتهم نفى علمه بكونها ممنوعة أو محظور دخولها البلاد، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

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التحرير

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