وزير الآثار يفتتح متحف روميل بمطروح بتكلفة 2.5 مليون جنيه

مرسى مطروح - (أ ش أ):

افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح اليوم الجمعة، متحف روميل بعد تطويره بتكلفة بلغت 2.5 مليون جنيه بعد إغلاقه أكثر من 10 سنوات، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 102 الذي يوافق ذكرى معركة (وادي ماجد).

وأعرب وزير الآثار -خلال الافتتاح- عن كامل تقديره للمجهود الكبير لمحافظ مطروح من أجل اتمام مشروع تطوير المتحف وتقديم الدعم المالي الكامل له، وكذلك مساهمة المحافظة في إنشاء متحف أثري آخر بالتعاون مع وزارة الآثار داخل مكتبة مصر العامة بمطروح بإهداء جزء من المكتبة للوزارة لإنشاء متحف أثري يعرض جميع القطع الأثرية التي أُكتشفت بالمحافظة على مدار السنوات الماضية، ومن المقرر افتتاحه قبل نهاية عام 2017.

وأكد أن مطروح تمتلك العديد من المناطق الآثارية الهامة خاصة في العصرين الفرعوني والروماني؛ ويوجد بها معبد لرمسيس الثاني بمنطقة عجيبة والمقابر الرومانية بمنطقة أم الرخم غرب مدينة مرسي مطروح والآثار الرومانية بمنطقة مارينا العلمين، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأثرية بواحة سيوة.

وأوضح الوزير وجود خطط لتطوير كافة المناطق الأثرية بمصر على وجه العموم وتعظيم دور المناطق الأثرية لاستعادة حركة السياحة الوافدة.

بدوره، أكد محافظ مطروح أنه تمت مخاطبة شرطة الآثار لمعاينة المتحف لتحديد مطالبهم لتأمين المتحف مع توفير نقطة ثابتة للتأمين خاصة مع توقع الاقبال الكبير علي زيارته سواء من السياحة الخارجية أو الداخلية فى إطار حرص المحافظة علي تطوير ورفع كفاءة المتاحف الآثارية واعدادها لاستقبال ضيوف ومصطافي وزائري المحافظة .

وأشار إلى أن تطوير متحف روميل يعد خطوة هامة تأتي ضمن نشر الوعي لأهمية الآثار وقيمتها ما يساهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على المواقع الأثرية بمطروح التي تتميز بها مصرنا الغالية لاستعادة حركة السياحة الوافدة لكي يعرف العالم تاريخ اجددنا الذي ينظر اليها العالم بأهمية بالغة .

يذكر أن متحف روميل له أهمية تاريخية حيث يرجع إلى العصر الروماني وكان يستخدم لتخزين الغلال عند وصول السفن إلي البحر المتوسط وتم استخدامه فى العصر البطلمي سنة 323 قبل الميلاد وكان نقطة لمراقبة السفن على البحر المتوسط ثم استخدمه القائد روميل فى فترة الحرب العالمية الثانية بين دول الحلفاء والمحور كمقر لقيادة القوات .