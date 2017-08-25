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ماكرون ينتقد رئيسة وزراء بولندا بعد معارضتها لبرنامج إصلاح قانون العمل الأوروبية

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مصراوي Masrawy

ماكرون ينتقد رئيسة وزراء بولندا بعد معارضتها لبرنامج إصلاح قانون العمل الأوروبية

04:04 م الجمعة 25 أغسطس 2017

ماكرون ينتقد رئيسة وزراء بولندا بعد معارضتها لبرنامج إصلاح قانون العمل الأوروبية

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

صوفيا - (د ب أ):
انتقد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون رئيسة وزراء بولندا،بياتا سيدلو، بعد أن عارضت خطط لزيادة الحماية للعمال، الذين يتم إرسالهم من قبل أرباب الأعمال إلى دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون "بولندا اليوم لا يمكن أن تكون الدولة التي تحدد الاتجاه لاوروبا.تضيف تصريحات رئيسة الوزراء أمس خطأ جديدا للاستراتيجية البولندية ،وتظهر المدى الذي قررت تلك الدولة أن تضعه نفسها فيه خارج تاريخ وحاضر ومستقبل أوروبا، وهو ما يؤسفني".

وأضاف "إنني مقتنع بأن الشعب البولندي يستحق أفضل من ذلك، وأعتقد أن رئيسة الوزراء وحكومتها ستجدان أنه من الصعب إلى حد كبير توضيح لماذا هو جيد للشعب البولندي أن تكون رواتب العمال البولنديين ضعيفة في بولندا أو باقي أوروبا".

وكان ماكرون يتحدث بعد اجتماع مع الرئيس البلغاري، رومين راديف، في إطار جولة في مختلف أنحاء وسط وشرق أوروبا للضغط من أجل حدوث تغييرات في قوانين الاتحاد الاوروبي، بحيث يحصل العمال الذين يتم إرسالهم إلى دولة أخرى على نفس المعاملة التي يحصل عليها العمال المحليون.

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