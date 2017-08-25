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الشرطة الكردية تعتدي على متظاهرين في مدينة الحسكة السورية

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مصراوي Masrawy

الشرطة الكردية تعتدي على متظاهرين في مدينة الحسكة السورية

03:58 م الجمعة 25 أغسطس 2017

الشرطة الكردية تعتدي على متظاهرين في مدينة الحسكة السورية

ارشيفية

دمشق - (د ب أ):
أطلقت الشرطة الكردية (الاسايش) الرصاص الحي في الهواء لدى خروج متظاهرين في حي غويران بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، اليوم الجمعة، مطالبين بخروج القوات الكردية ورفض تعليم باللغة الكردية.

وقالت مصادر محلية من حي غويران في مدينة الحسكة لوكالة الانباء الالمانية إن "أكثر من ألف شخص من أهالي حي غويران في مدينة الحسكة خرجوا عقب صلاة الجعة من مسجد أبوبكر الصديق في الحي، مطالبين بخروج الوحدات الكردية، ورفضوا تغيير المناهج الدراسية ورفعوا لافتات تطالب الوحدات الكردية بالرحيل من الحي، فقام عناصر الاسايش الذين يزيد عددهم على 80 عنصراً بإطلاق الرصاص الحي في الهواء واعتدوا على المتظاهرين بالضرب وتفجير عبوة ناسفة أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل".

وأضافت المصادر أن "أغلب المتظاهرين اليوم من طلاب المدارس التي يبلغ عددها 13 مدرسة في الحي رافضين المنهج الكردي الذي تنوي الوحدات الكردية فرضه على المدارس باعتبار ان سكان الحي هم من العرب ولا يوجد بينهم أكراد".

يشار إلى أن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سورية أعلنت قبل أيام طباعة حوالي ثلاثة مليون كتاب لتوزيعها على مناطق نفوذها في شمال سوريا.

وقالت مصادر في الحسكة لـ"د.ب.أ" إن "الإدارة الكردية تفرض التعليم باللغة الكردية في مناطق سيطرتها على المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، في حين يبقى التعليم في المرحلة الثانية بمنهاج وزارة التربية السورية".

وشهدت مدينتا الحسكة والقامشلي خلال الأيام الماضية خروج مظاهرات تطالب بعدم تغيير المناهج الدراسية في المحافظة.ن اتباعه.

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