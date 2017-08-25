أخبار عاجلة

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي -
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

دراسة: اللاجئون الأفارقة أكثر عرضة للصدمات النفسية من السوريين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دراسة: اللاجئون الأفارقة أكثر عرضة للصدمات النفسية من السوريين

04:01 م الجمعة 25 أغسطس 2017

دراسة: اللاجئون الأفارقة أكثر عرضة للصدمات النفسية من السوريين

ارشيفية

ألمانيا - (د ب أ):

كشفت دراسة حديثة أن اللاجئين، المنحدرين من أفريقيا، يواجهون خطورة أكبر للتعرض لأحداث تسبب لهم صدمات نفسية، خلال فرارهم إلى أوروبا مقارنة بأقرانهم من السوريين أو العراقيين.

وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد الأبحاث الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، أن الاختبارات النفسية أظهرت أن طالبي اللجوء المنحدرين من وسط أفريقيا ، على وجه الخصوص، يعانون بصورة أكبر من اضطراب الكرب التالي للصدمة النفسية.

وقال مدير مشروع الدراسة دومينيك كودلاسيك، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "مسار رحلة الهروب مرتبط بمخاطر أكبر بكثير بالنسبة لهم".

وأجرى العلماء بحثهم على عدد من الوافدين الجدد إلى مراكز استقبال اللاجئين في ولاية سكسونيا السفلى. ويأتي الاستبيان الذي طرحه العلماء على هؤلاء اللاجئين في ست لغات، وتم تقييم 500 استبيان منه حتى الآن.

وذكر كودلاسيك أنه بينما تحدث الرجال كثيرا عن سقوطهم ضحايا لأعمال عنف أسفرت عن إصابات جسدية لهم خلال رحلة الفرار، تحدث العديد من النساء عن تعرضهن للعنف الجنسي.

وقال مدير المعهد توماس بليسنر إن الرجال لا يذكرون في أغلب الأحيان في الاستبيان تعرضهم لاعتداءات جنسية.

ولم يختتم العلماء حتى الآن دراستهم بشأن الخبرات اليومية والحياتية التي مر بها اللاجئون حتى وصلوا إلى ولاية سكسونيا السفلى.

إعلان

إعلان

5dd99cd2e9.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان

500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان