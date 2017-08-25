بعد التخلص من "اللاندين".. مسؤول يوضح حقيقة وجود مبيدات سامة جديدة في مصر

كتبت- مادي غيث:

قال المهندس أحمد عبدالحميد، مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بوزارة البيئة، إن المبيدات الموجودة في مصر حالياً راكدة، بمعنى أنها لاتصلح للإستخدام ولابد التخلص منها، ولكن لاتصنف على أنها مبيدات سامة أو شديدة الخطورة.

وأضاف عبدالحميد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مصر تخلصت من جميع المبيدات السامة والتى تحتوي على ملوثات عضوية ثابتة شديدة الخطورة والمحظورة طبقًا لإتفاقية ستكهولم، متابعًا: "لو كان في أي مبيدات خطرة داخل مصر كانت خرجت مع شحنة اللندين، إحنا سابقين دول كتيرة جدًا في التخلص الآمن من المبيدات الملوثة والسامة".

وأشار إلى أن هناك دراسة تتم حالياً على المبيدات الراكدة الموجودة في مصر بأسلوب علمي وعن طريق مكاتب استشارية دولية، بالإضافة إلى معامل وخبراء وزارة الزراعة، وذلك للتوصل لأفضل الطرق للتخلص الأمن منها حسب الاشتراطات الدولية.

وأكد مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، أن تفاصيل تلك المبيدات الراكدة سيتم تحديده بعد دراسة الخبراء وتقرير الاستشاريين النهائي.

كان الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أعلن أمس، في مؤتمر صحفي، التخلص النهائي الآمن من شحنة مبيد "اللاندين" السام المخزنة في البلاد منذ 18 عامًا. وقال فهمي: "لدينا مبيدات راكدة ومهجورة في مصر أخرى ولكنها ليست بخطورة اللاندين وسنتخلص منها قريبا وجاري حصرها".