الغنام والشامي يشاركان في «عمومية الأهلي» (صور)

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حرص طارق الغنام، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، ومحمود الشامي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، ومراد عاصم، مدير جهاز الكاراتيه، ووائل عزت، مدير جهاز ألعاب الماء، على الوجود في مقر النادي الأهلي بمدينة نصر للتصويت على لائحة النظام الأساسي.

وشهدت الساعات الأولى من بدء التسجيل إقبالًا كثيفًا من الأعضاء للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

وتقام الجمعية العمومية للأهلي تحت إشراف قضائي كامل على مدى اليومين بمقري مدينة نصر والجزيرة، حيث من المقرر أن يتم تشميع صناديق التصويت على اللائحة وكشوف الحاضرين بمعرفة القضاة ونقلها من مقر مدينة نصر إلى الجزيرة.