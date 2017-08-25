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مروان محسن يسافر إلي ألمانيا بعد «عيد الأضحى»

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مروان محسن يسافر إلي ألمانيا بعد «عيد الأضحى» مروان محسن يسافر إلي ألمانيا بعد «عيد الأضحى»

التحرير

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يسافر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ألمانيا عقب عيد الأضحى من أجل الاطمئنان على تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتشير بعض الدراسات الطبية الحديثة في ألمانيا إلى أن فترة التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي أصبحت تحتاج إلى فترة 9 أشهر بدلًا من 6 أشهر، من أجل التأكد من سلامة اللاعبين قبل العودة للمشاركة في المباريات. 

ويعود مروان محسن للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي عقب عودته من ألمانيا، وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال فترة وجوده مع الوطني في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة بالجابون.

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