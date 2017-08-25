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مد فترة التصويت بعمومية الزمالك.. ومرتضى: أعددنا لائحة ممتازة (فيديو وصور)

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مد فترة التصويت بعمومية الزمالك.. ومرتضى: أعددنا لائحة ممتازة (فيديو وصور) مد فترة التصويت بعمومية الزمالك.. ومرتضى: أعددنا لائحة ممتازة (فيديو وصور)

التحرير

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تُعقد اليوم، الجمعة، الجمعية العمومية لنادي على مدى اليوم، التي بدأت منذ التاسعة صباحا، وذلك للتصويت على اللائحة الجديدة التي وُضعت من قبل مجلس الإدارة.

ويستمر التوقيع في كشوف التسجيل للأعضاء العاملين بالنادي المسددين لاشتراك النادي عام 2016، ويكون الاجتماع صحيحًا في حالة حضور 10,000 عضو على الأقل حتى التاسعة مساء موعد انتهاء التصويت، بعد أن أكد أحمد زكي مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة على مد فترة التصويت لمدة ساعتين إضافيتين.

ويتم التصويت عن طريق بطاقة إبداء الرأي ثم وضعها فى صناديق شفافة حضوريا، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم اللجوء للائحة الاسترشادية في الانتخابات المقبلة التي تقام في الـ26 من نوفمبر المقبل.

وحضر المستشار مصطفى أبو طالب، رئيس محكمة جنايات الجيزة، لنادي الزمالك للإشراف على التصويت، وحرص أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك على استقباله في مقر التصويت بالمبنى الاجتماعي الجديد.

وقام مجلس الإدارة بلفتة جيدة وهي تخصيص كراسي متحركة للأعضاء كبار السن لاستخدامها، كما وصل رئيس مجلس الإدارة إلى مقر النادي بعد صلاة الجمعة لتفقد عملية التصويت بنفسه.

وقال «مرتضى» في حديثه للأعضاء: «أعددنا لكم لائحة ممتازة أشادت بها اللجنة الأوليمبية، وهذه اللائحة ستمنح الجمعية العمومية سلطات كبيرة».

وأضاف: «لم أتوقع هذا الإقبال الكبير قبل صلاة الجمعة، عادة يكون الإقبال بعد الصلاة وعدد الحاضرين سيتخطي العدد القانوني المقدر بـ١٠,٠٠٠ عضو».

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يُذكر أن ممثل الجهة الإدراية بالجيزة قد أوقف التصويت لمدة ساعة من الـ12 وحتى الواحدة ظهرا لأداء صلاة الجمعة.

عمومية الزمالك
عمومية الزمالك 2

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التحرير

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