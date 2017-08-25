ألماني يفجر عبوة ناسفة في محطة قطار بدافع "الملل"
ألماني يفجر عبوة ناسفة في محطة قطار بدافع "الملل"
03:56 م الجمعة 25 أغسطس 2017
ألماني يفجر عبوة ناسفة في محطة قطار
ألمانيا - (د ب أ):
بدافع الملل والافتنان بالألعاب النارية، أشعل ألماني، 50 عاما، فتيل عبوة ناسفة في محطة قطار بمدينة إسلينجن الألمانية في يناير الماضي، ما أدى إلى تعطل حركة القطارات لفترة قصيرة.
وأعلنت الشرطة والادعاء العام اليوم الجمعة أن الرجل اعترف بأنه صنع العبوة الناسفة بنفسه، وفجرها في 13 يناير الماضي.
وبحسب البيانات، قادت آثار الحمض النووي في مسرح الجريمة المحققين إلي الرجل، المسجل تورطه في جرائم أخرى مختلفة لدى السلطات.
وأستبعدت سلطات الأمن وجود خلفية إرهابية وراء الجريمة.
ولم يسفر انفجار العبوة الناسفة في ذلك الحين عن إصابات أو خسائر مادية كبيرة، إلا أنه تسبب في إغلاق محطة القطار لمدة 90 دقيقة.
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