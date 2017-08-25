داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في كابول
داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في كابول
03:54 م الجمعة 25 أغسطس 2017
ارشيفية
القاهرة - (د ب أ):
أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن انفجار داخل مسجد شيعي فى العاصمة الافغانية كابول بعد أن اقتحمها مسلحون خلال صلاة الجمعة اليوم.
وهاجم اثنان من تنظيم داعش المسجد الشيعي في كابول، وفقا لزعم بثته وكالة أعماق، الذراع الإعلامي للتنظيم .
كان مسؤولون قد ذكروا أن شخصين على الأقل قتلا بعد أن هاجم عدد من المسلحين مسجدا شيعيا في كابول.
وقال بشير مجاهد، أحد المتحدثين باسم شرطة كابول لوكالة الانباء الالمانية، إن الهجوم وقع في مسجد "إمام زمان".
وأضاف مجاهد أن الشرطة طوقت المنطقة.
يذكر أن الاقلية الشيعية في أفغانستان هدف متكرر لعناصر داعش.
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