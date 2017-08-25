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داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في كابول

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مصراوي Masrawy

داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في كابول

03:54 م الجمعة 25 أغسطس 2017

داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مسجد شيعي في كابول

ارشيفية

القاهرة - (د ب أ):

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن انفجار داخل مسجد شيعي فى العاصمة الافغانية كابول بعد أن اقتحمها مسلحون خلال صلاة الجمعة اليوم.

وهاجم اثنان من تنظيم داعش المسجد الشيعي في كابول، وفقا لزعم بثته وكالة أعماق، الذراع الإعلامي للتنظيم .

كان مسؤولون قد ذكروا أن شخصين على الأقل قتلا بعد أن هاجم عدد من المسلحين مسجدا شيعيا في كابول.

وقال بشير مجاهد، أحد المتحدثين باسم شرطة كابول لوكالة الانباء الالمانية، إن الهجوم وقع في مسجد "إمام زمان".

وأضاف مجاهد أن الشرطة طوقت المنطقة.

يذكر أن الاقلية الشيعية في أفغانستان هدف متكرر لعناصر داعش.

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مصراوي Masrawy

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