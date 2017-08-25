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انشاق سبعة كتائب عن قوات النخبة التابعة للائتلاف السوري المعارض

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مصراوي Masrawy

انشاق سبعة كتائب عن قوات النخبة التابعة للائتلاف السوري المعارض

03:50 م الجمعة 25 أغسطس 2017

انشاق سبعة كتائب عن قوات النخبة التابعة للائتلاف السوري المعارض

قوات النخبة التابعة لرئيس الائتلاف السوري

دمشق - (د ب أ):

انضمت سبع كتائب من مقاتلة من قوات النخبة التابعة لرئيس الائتلاف السوري المعارض السابق احمد الجربا في ريفي دير الزور والحسكة إلى قوات سورية الديمقراطية "قسد".

وأعلنت الكتائب السبعةـ التي تنتمي إلى قبيلتي البكارة والشعيطات في محافظتي دير الزور والحسكة، في بيان لها اليوم الجمعة في مدينة الشدادي جنوب شرق محافظة الحسكة تلقت وكالة الانباء الالمانية نسخة منه، إن "فصائل الجيش الحر انحرفت عن أهداف الشعب السوري وارتهنت للمال السياسي".

وتابع البيان أنهم سارعوا "بالانضمام إليها والانتقال من إدلب إلى ريفي دير الزور والحسكة، لمشاركة قوات سورية الديمقراطية بمحاربة الإرهاب وتحرير مدننا وقرانا من يد تنظيم داعش الإرهابي، ولكن وللأسف ظهرت الكثير من المشاكل التي رافقت عملنا، وظهرت إلى السطح الكثير من الأسئلة المبهمة التي لم تجد الجواب الشافي المطمئن لنا، منها غياب المشروع أو برامج العمل الواضح لدى هذه القوات وعدم جديتها في العمل الثوري وارتباطها بالمصالح الشخصية الضيقة".

وأضاف "نحن الكتائب السبعة من عشيرتي البكارة والشعيطات اثارنا بالانفصال من قوات النخبة والانضمام لمجلس دير الزور العسكري واعتبار قوات سوريا الديمقراطية مرجعية قيادية عسكرية لنا نعمل تحت رايتها لتحرير مدينتنا من رجس إرهاب داعش".

وتابع"إننا في الوقت الذي نؤكد فيه انضمامنا بكامل سلاحنا وعتادنا إلى مجلس ديرالزور العسكري، فإننا بالمثل نشكر قيادة قوات سوريا الديمقراطية على استقبالهم لنا ومنحهم إيانا فرصة الانضواء تحت رايتهم للمشاركة في محاربة الإرهاب".

وقالت مصادر مقربة من قوات سورية الديمقراطية لـ(د.ب.أ) إن عدد المنشقين عن قوات النخبة يقدر بحوالي 800 عنصر .

يشار إلى أن قوات النخبة التي تقاتل على جبهة مدينة الرقة الشرقية خاضت أعنف المعارك مع مسلحي داعش واستطاعت تحرير حيي المشلب والصناعة شرق المدينة.

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مصراوي Masrawy

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