استقبال 2940 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية في سوهاج

سوهاج – عمار عبدالواحد:

قال الدكتور صفا محمود السيد، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إن الجامعة مستعدة لاستقبال طلاب المدن الجامعية القدامى، والجدد، اعتبارًا من الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، جاء ذلك خلال .

مضيفًا خلال اجتماعه بمجلس إدارة المدن الجامعية، أن مجلس الجامعة وافق على قبول الطلاب القدامى والناجحين بتقدير عام جيد، والمتقدمين على الموقع الإلكتروني، وعددهم 2426 طالب، بالإضافة إلى قبول 34 طالبة و44 طالبًا من الحاصلين على تقدير ممتاز، وغير المقيدين في المدن الجامعية والمنطبق عليهم شروط المسافة عقب إجراء الكشف الطبي عليهم، والتأكد من عدم تعاطي المخدرات بفحص أكثر من 14 نوعًا من المواد المخدرة، والخلو من الفيروسات الكبدية C, B ومرض نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وقال صابر أبو ضيف، مدير المدن الجامعية، إن الجامعة حددت بعض الشروط للالتحاق بالمدن الجامعية، منها أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير جيد على الأقل بالنسبة للطلاب القدامى، وأن يكون سكن الطالب بعيد عن الجامعة بمسافة 30 كيلو متر، بالنسبة للطلبة و25 كيلو متر بالنسبة للطالبات، على أن يقبل الطالبات مواليد 1/5/1999، والطلاب الذكور مواليد 1/6/1999، عقب توقيع الكشف الطبي.