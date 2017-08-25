بالصور.. وزير الإسكان يتوجه إلى السعودية لمتابعة بعثة الحج
بالصور.. وزير الإسكان يتوجه إلى السعودية لمتابعة بعثة الحج
03:55 م الجمعة 25 أغسطس 2017
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كتبت - ندى الخولي وطه عبيد:
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس بعثة الحج المصرية، اليوم الجمعة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، ومتابعة شئون الحجاج.
وأكد وزير الإسكان أنه وجميع أعضاء البعثة، سيبذلون قصارى جهدهم في خدمة الحجاج المصريين حتي يتمتعوا بأداء الفريضة على أكمل وجه، وسيتم العمل على مدار الساعة لتلبية مطالب الحجاج وحل أي مشكلة.
وقبيل مغادرته مطار القاهرة، تجول الوزير بين الحجاج، لتوديعهم وتمنى لهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا، وأداء المناسك في سهولة ويسر، والعودة إلى مصر سالمين.
وخاطب الحجاج قائلا: "أنا تحت أمركم"، مؤكدا أنه سيتم توفير كل الدعم لهم، وأن على أي حاج تواجهه مشكلة التواصل مع مسئولي البعثة على الفور، وطلب الوزير منهم الدعاء لمصر، وأن يجعلها الله في رفعة وتقدم.
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