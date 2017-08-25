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بالصور.. إزالة 13 مخالفة بناء بحي غرب سوهاج

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 13 مخالفة بناء بحي غرب سوهاج

03:51 م الجمعة 25 أغسطس 2017

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سوهاج – عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج وعدد من الأجهزة الأمنية، شن حملة مكبرة لإزالة المباني المخالفة بنطاق الحي، أسفرت عن إزالة 13 حالة مخالفة.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة، وإزالة جميع المباني المخالفة للتراخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح حازم أبو الخير، رئيس الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، أن الوحدة المحلية قامت بحملة إزالات مكبرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، والإدارة الهندسية بحملة لإزالة مخالفات البناء في نطاق دائرة حي غرب، أسفرت عن تنفيذ 13 قرار إزالة بواسطة عمال ومعدات الحي، وجاري المتابعة المستمرة للمخالفات وإزالتها فورًا.

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