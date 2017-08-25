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السيطرة على حريق في مصنع كرتون بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق في مصنع كرتون بالمنوفية

03:41 م الجمعة 25 أغسطس 2017

السيطرة على حريق في مصنع كرتون بالمنوفية

صورة ارشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، على حريق كبير شب في أحد مصانع الكرتون بمدينة السادات الصناعية، بعد انتقال 4 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف، وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد ياسر جلال مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق في مصنع المتحدة للورق والكرتون بالمنطقة الخامسة الصناعية.


وبانتقال قوات الأطفاء سيطرت على الحريق، ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربي، قبل امتداده لأماكن أخرى تم تحرير محضر بالواقعة.

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مصراوي Masrawy

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