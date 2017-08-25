"بيطري سوهاج": فتح المجازر لذبح الأضاحي مجانا أمام المواطنين

سوهاج – عمار عبد الواحد

قال الدكتور أحمد البدري، مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، إنه تقرر ذبح الأضاحي للمواطنين داخل مجازر المحافظة هذا العام بالمجان دون أي رسوم.

وأضاف مدير عام الطب البيطري في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم تشكيل فرق وحملات بالتنسيق مع مباحث التموين للمرور على المدن والمراكز والقرى لمتابعة شوادر اللحوم ومحال الجزارة، والكشف عن مدى صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي وخلوها من الأمراض من خلال أطباء بيطريين مختصين في هذا الشأن.

وأكد "البدري" أنه سيتم تحرير محاضر من قبل الحملة لم يثبت قيامه بذبح المواشي والأضاحي خارج المجازر، حفاظًا على نقاء وجمال البيئة السوهاجية، والحد من انتشار الحشرات والذباب والبكتريا والروائح الكريهة التي تنتج عن الذبح خارج السلخانات.

ولفت "البدري" إلى أنه تم وقف الإجازات للأطباء وجميع العاملين بالمديرية والإدارات للمرور بصفة دورية على المجازر، وتنفيذ الخطة التي تم وضعها استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأشار "البدري" إلى وجود 27 مجزرًا بنطاق قرى ومدن المحافظة جاهزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وعمليات الذبح سواء من الجزارين أو المواطنين.