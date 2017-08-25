339 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشخ، اليوم الجمعة، تخصيص 339 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك، في جميع المدن والمراكز والقرى، مع اختيار خطيب أساسي، وآخر أحتياطي من الآئمة، من المرخص لهم، لكل ساحة صلاة، موضحًا أن جميع ساحات صلاة العيد المعلنة، تخضع لإشراف كامل من مديرية الأوقاف بكفر الشيخ.

واجتمع وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، مع مديري إدارات الأوقاف الفرعية، على مستوى المحافظة، للوقوف على الاستعدادات النهائية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، موجهًا مدير الإدارات خلال هذا الاجتماع بمنع اعتلاء غير الأزهريين للمنابر، لإلقاء خطبة العيد، واتخاذ الإجراءات القانونية، ضد أي خروقات تحدث، أو من يفتعلها، بشأن هذا الأمر.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف، على ضرورة تواجد جميع القيادات الدعوية، بالساحات الرئيسية، مع رؤساء المدن والمراكز، وموافاة المديرية، بتقرير عقب أداء الصلاة والخطبة، في كل ساحة، مع إخطار القطاعات الأمنية المسئولة في الأماكن، المقام بها ساحات صلاة عيد الأضحى، لتأمينها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن كل مدينة ومركز وقرية سيكون بها ساحة رئيسية، يحضر الصلاة فيها كل رئيس بهذه الأماكن التابع لها، ومدير إدارة الأوقاف في ساحات المدن الرئيسية، مكلفًا مديري الإدارات بتشجيعهم المواطنين، التبرع بجلود الأضاحي للجان المشكلة، من المحافظة، لاستغلالها لخدمه أحد المشروعات التي تصب في صالح الفقراء.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن المديرية حققت نتائج ملموسة، على أرض الواقع، حيث بلغ إجمالي ما جرى بيعه لغاية الوقت الحالى، 220 صكًا، أى بزيادة 100% عن العام الماضي.