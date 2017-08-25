مقتل 4 أشخاص بقصف نفذته طائرة مجهولة غربي بغداد

العراق - (د ب أ):

أعلن مصدر عسكري عراقي ،اليوم الجمعة، مقتل أربعة أشخاص بقصف نفذته طائرة مجهولة على منزل في منطقة المرابلة غرب قضاء القائم، 500 كيلومتر غرب بغداد.

وقال المصدر لوكالة الانباء الألمانية إن "طائرة حربية مجهولة الهوية قصفت منزل أحد المدنيين في منطقة الكرابلة الواقعة غرب قضاء القائم ماتسبب بقتل أربعة أشخاص من عائلة واحدة، بينهم طفلة وامرأة، وتعرض المنزل إلى أضرار مادية كبيرة".

ويشهد قضاء القائم المجاور للحدود السورية سيطرة واسعة لتنظيم داعش منذ منتصف عام 2014، فيما تستعد القوات العسكرية العراقية لتنفيذ عملية عسكرية لتحرير مدن غربي محافظة الانبار.

وعلى صعيد آخر أبلغ مصدر أمني الـ "د.ب.أ" ان" الشرطة العراقية نفذت عملية دهم وتفتيش واسعة في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، بحثا عن متعاونين مع تنظيم داعش الارهابي بالمحافظة"، موضحًا أنه "تم اعتقال سبعة مطلوبين".

وتشهد محافظة الانبار ،غربي العراق عمليات مسلحة بين الحين والآخر ينفذها التنظيم المتطرق ،ضد السكان المدنيين والقوات العسكرية العراقية ،بمناطق مختلفة من المحافظة.