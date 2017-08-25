بالفيديو- مواصفات ومواعيد قطار الصعيد الجديد "TOP VIP"​

مصراوي Masrawy

كتب- عبد الله قدري:

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن تشغيل قطار نوم سياحي فاخر مطور على خط "القاهرة - أسوان" خلال الفترة من 26 إلى 29 أغسطس الجاري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وينشر مصراوي مواصفات القطار على النحو التالي:

- القطار مجهز بغرف نوم من الطراز الرفيع

- الغرفة بها 2 سرير مقسمين على طابقين، وهناك أيضًا غرف للفرد الواحد

- الغرفة بها دولاب كبير للملابس + ثلاجة حفظ مياه+ دورة مياه صغيرة

- هناك دورات مياه للرجال والسيدات داخل القطار مجهزة تمامًا

- مطعم لتناول الوجبات، كل منضدة عليها أربعة مقاعد

- مقاعد وثيرة مزينة بأحدث الفراش

- بالنسبة للعربة (vip) عبارة عن مقاعد جيدة كل صف من المقاعد يوجد به شاشة (lcd) يتسطيع الراكب من خلالها مشاهدة المواد الفليمية

- أماكن مخصصة لشحن البطاريات

أسعار التذاكر

من جانبه، أوضح اللواء محمد نصر الله، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لعربات النوم والخدمات الفندقية، أن القطار يتحرك من محطة الجيزة الساعة السادسة وربع مساء ويصل محطة أسوان في السادسة ونصف صباحا، وذلك بهدف تقديم خدمات جديدة مميزة لأهالي الصعيد والقطار مزود بعربة جلوس Top VIP .

في السيا ذاته، أعلنت الشركة الوطنية لعربات النوم تفاصيل حجز تذاكر القطار، حيث يكون سعر التذكره موحد ٤٠٠ جنيه للمصريين و40 دولارًا للأجانب على أن يكون السعر شامل وجبتي العشاء والإفطار.​

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