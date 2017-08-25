ارتفاع حصيلة قتلى حادث سقوط حافلة في البحر بروسيا إلى 18 شخصا

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الطوارئ والدفاع المدني الروسية - اليوم الجمعة - ارتفاع حصيلة قتلى حادث سقوط حافلة في البحر بمنطقة "كراسنودار" الروسية إلى 18 شخصا.

وأفاد مسئول بوزارة الطوارئ - في تصريح لوكالة أنباء (تاس) الروسية - بأنه وفقا لآخر المعلومات ، أسفر الحادث عن مقتل 18 شخصا، وذلك عقب سقوط حافلة تقل العديد من العمال إلى مقر عملهم في أحد مواقع شركة "تامانفتجاس" للنفط والغاز ، في الساعات الأولى من صباح اليوم .

وذكرت وزارة الطوارئ أن الحافلة تتبع شركة تقوم ببناء أحد الأرصفة لشركة "تامانفتجاس" للنفط والغاز وكانت تقل العمال إلى مقر عملهم، موضحة أن ما يقرب من 100 شخص شاركوا في عمليات البحث والانقاذ، باستخدام 29 مركبة ومعدة للبحث عن الضحايا والناجين ورفع الحافلة ، وتم انقاذ أكثر من 30 شخصا.

وأرجعت التحقيقات الأولية سبب الحادث إلى تعطل مكابح الحافلة ، مما أدى إلى عدم تمكن السائق من السيطرة عليها وانحرافها وسقوطها في البحر.​