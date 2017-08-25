محللون: وقف المساعدات الأمريكية وسيلة للضغط بدلا من قطع العلاقات

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​قالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن تحركات واشنطن، يوم الثلاثاء الماضي، بقطع جزء من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، يوضح أن مصر أصبحت مجرد صفقة مساومة فى استراتيجية أوسع لتطبيقها على كوريا الشمالية. لكن المحللين اقترحوا أن يكون هذا فكرة طموحة نظرا لسجل الإدارة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أنه على الرغم من أن السبب الواضح لقطع المساعدات هو "سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان"، فإن السبب الحقيق يمكن أن يكون جزءا من أجندة أكبر تستهدف بشكل غير مباشر علاقات مصر الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

"سي إن بي سي" نقلت عن محللين قولهم إن الاستراتيجية الجديدة تبدو "جيدة التخطيط" لأنها نابعة من إدارة واجهت في أشهرها الأولى إصلاحات اجتماعية فاشلة وصدامات دبلوماسية رفيعة المستوى واستقالات جماعية.

وقال فريدريك كاريير، أستاذ أبحاث العلوم السياسية في كلية "ماكسويل" بجامعة "سيراكيوز" في نيو يورك، "يمكن أن تكون هذه القرارات، الخاصة بوقف المساعدات، وسيلة من الولايات المتحدة الأمريكية للضغط بدلا من قطع العلاقات، ولكن بطريقة ما تبدو مخططة بشكل جيد لتكون جزءا من جدول أعمال الإدارة".

ويرى كاريير أن تصاعد التوتر مؤخرا مع كوريا الشمالية يمكن أن يكون الدافع وراء هذا التحول المفاجئ، مضيفا "مصر قد تكون نقطة ضغط مثمرة بشكل خاص في ممارسة الضغط على كوريا الشمالية. قد تكون هناك دوافع أخرى لكن هذه الخطوة ستكون بالتأكيد الأحدث في نمط الضغط على كوريا الشمالية".

وأشارت "سي إن بي سي" إلى أن علاقات مصر مع كوريا الشمالية تعود إلى السبعينيات عندما ساعد الطيارون الكوريون الشماليون في تدريب الطيارين المصريين قبل حرب 1973.

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ووفقا "ويسكونسن بروجيكت لتحديد الأسلحة النووية"، وهي هيئة بحثية غير ربحية، فإن كوريا الشمالية حصلت على أول صواريخ باليستية من طراز سكود من مصر في عام 1979 أو 1980.

كما ذكرت الشبكة الأمريكية أنه في الآونة الأخيرة، في عام 2015، قالت الأمم المتحدة أن مدينة بورسعيد كانت تستخدم من قبل الشركات الكورية الشمالية ووكلاء الشحن لتهريب الأسلحة.

أندرو فريمان، محلل شؤون شمال إفريقيا في مركز استشارات المخاطر العالمية "كونترول ريسكس"، قال للشبكة الأمريكية إن "الحجج المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ليست جديدة، لكن الفرق الطفيف الآن هو أن ترامب اقترح علاقات أكثر دفئا مع مصر".

وأضاف فريمان "الرئيسان يتشاركان في مظهر الرجل القوي وتعليق المساعدات يتعارض مع ما رأيناه من الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة"، مشيرا إلى علاقة ترامب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن المقياس الحقيقي لدوافع الولايات المتحدة، ومدى امتثال مصر لهذه الضغوط، يمكن أن ينظر إليه من خلال العلاقة الجارية بين مصر وروسيا، العدو الرئيسي لأمريكا.