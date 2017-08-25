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«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب تتطلب تطوير مناهج الدراسة وترسيخ قيم المواطنة

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«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب تتطلب تطوير مناهج الدراسة وترسيخ قيم المواطنة «دعم مصر»: مواجهة الإرهاب تتطلب تطوير مناهج الدراسة وترسيخ قيم المواطنة

التحرير

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ذكر بيان عن المتحدث الرسمي لائتلاف دعم بمجلس النواب، النائب صلاح حسب الله، أنه يجب التحرك بخطى ثابتة على المستويين الوطني والدولي، للعمل على مكافحة الإرهاب والتطرف بفعالية.

وأشاد الائتلاف باجتماع الرئيس أمس، الخميس، مع المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتأكيده على أهمية التوصل إلى رؤية شاملة بشأن أفضل السبل لتفعيل عمل المجلس وتمكينه من الاضطلاع بمهامه خلال المرحلة المقبلة، بحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية اللازمة للحد من مسببات الإرهاب وجذوره ومعالجة آثاره.

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وأوضح البيان أن الائتلاف يؤيد تأكيد الرئيس على ضرورة أن يضع المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، تشمل مختلف المحاور الأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية.

وأشار البيان لضرورة تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، إضافة لضرورة نشر الخطاب الديني المعتدل والمفاهيم الصحيحة، ووضع خطط لحماية الشباب من التطرف، ودعم جهود توفير فرص العمل لهم، وتطوير المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية بما يرسخ مبادئ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف. 

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