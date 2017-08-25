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القضاء على 6 تكفيريين وتدمير 12 وكرا إرهابيا بشمال سيناء

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القضاء على 6 تكفيريين وتدمير 12 وكرا إرهابيا بشمال سيناء القضاء على 6 تكفيريين وتدمير 12 وكرا إرهابيا بشمال سيناء

التحرير

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استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة النشاط الإرهابى وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى من القضاء على 6  تكفيريين شديدى الخطورة وإصابة 4 آخرين . 
 
كما تدمير 3 مخازن للعبوات الناسفة عُثر بداخلهم على أكثر من (350) عبوة ناسفة . 
 
- إكتشاف وتدمير عدد [ (12) وكر للعناصر التكفيرية , (7) عربة أنواع , (13) دراجة نارية , جسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودى بشمال سيناء ] .
هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى جهودها لتطهير باقى البؤر الإرهابية ودحر الإرهاب بشمال سيناء .

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