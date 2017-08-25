مميش: دعونا رجال الأعمال السنغافوريين إلى إقامة منطقة صناعية في مصر

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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن دولة سنغافورة متقدمة للغاية، ولديها ميناء هو الأهم في العالم، مشيرًا إلى زيارته لها والوزيرة سحر نصر، فرصة كبيرة لتبادل الخبرات.

أضاف مميش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «أون لايف»، أن هناك تعاون بين مصر وسنغافورة في مجالين أساسيين، الأول مجال إنشاء رصيف حاويات ببورسعيد، والثاني مجال تحلية المياه بالعين السخنة.

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أشار إلى أنه تمت دعوة رجال الأعمال السنغافوريين إلى إقامة منطقة صناعية في مصر، ما يجعلهم يصلون بسهولة إلى إفريقيا، والخليج العربي، فضلًا عن السوق المصري.