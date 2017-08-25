كيف عاد فيا إلى قائمة المنتخب الإسباني بعد غياب 3 سنوات؟

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دائمًا ما يشهد إعلان قوائم المنتخبات الخاصة بالمشاركة في البطولات الكبرى أو التصفيات بعض المفاجآت، وكانت مفاجأة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 انضمام ديفيد فيا لصفوف المنتخب الإسباني لمواجهة كل من إيطاليا وليشتنشتاين.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فيا استحق الوجود في قائمة المنتخب الإسباني نظرا للمستوى المميز الذي يقدمه اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا في الدوري الأمريكي مع نادي نيويورك سيتي.

وبعد تسجيل فيا 58 هدفًا في الدوري الأمريكي، عاد فيا من جديد إلى قائمة المنتخب الإسباني بعد غياب 3 سنوات وتحديدًا بعد آخر مباراة خاضها بقميص المنتخب الإسباني أمام أستراليا في مونديال البرازيل 2014، الذي ودعته إسبانيا من دور المجموعات.

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ونجح فيا في آخر 10 مباريات خاضها مع نيويورك في تسجيل هدف واحد على الأقل في كل مباراة، ومن بينها الهاتريك في لقاء الديربي أمام نيويورك ريد بولز.

ويملك اللاعب الإسباني في رصيده 19 هدفًا في الدوري الأمريكي هذا الموسم، ويأمل في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم كريس وندلوفسكي وبرادلي رايت فيليبس برصيد 27 هدفا في الموسم الواحد في الدوري الأمريكي.

وتحتاج إسبانيا إلى خدمات فيا كثيرًا في الوقت الحالي بسبب المشكلات التي يعاني منها دييجو كوستا في الوقت الراهن مع تشيلسي، إلى جانب عدم تأقلم ألفارو موراتا مع البلوز بعد انضمامه إليهم في الصيف الحالي قادمًا من صفوف ريال مدريد.