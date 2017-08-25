كاسانو: ديبالا لا يصلح للعب في صفوف ريال مدريد وبرشلونة

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أثار رحيل نيمار عن صفوف برشلونة تجاه باريس سان جيرمان التكهنات حول رغبة البارسا في التعاقد مع نجم يوفنتوس باولو ديبالا لتعويض رحيل النجم البرازيلي، إلا أن أنطونيو كاسانو نجم الكرة الإيطالية السابق يرى بأن اللاعب الأرجنتيني لا يصلح للعب في ريال مدريد أو برشلونة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

ونجح اللاعب الأرجنتيني في موسمه الأول مع يوفنتوس في تسجيل 19 هدفًا في الدوري الإيطالي قبل أن يسجل 11 هدفًا الموسم الماضي، إلا أن كاسانو لا يرى ذلك كافيًا لتمثيل أي من قطبي الكرة الإسبانية.

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وبعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، طالب بروسيا دورتموند الحصول على 150 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل لاعبه عثمان ديمبلي إلى برشلونة، كما يرفض تورينو التفريط في خدمات مهاجمه أندريا بيلوتي لصالح موناكو بأقل من 100 مليون يورو.

وعن ذلك الأجر قال كاسانو إن نيمار يستحق المبلغ الضخم الذي رحل به إلى الفريق الفرنسي، مشيرًا إلى أنه لو وصلت قيمة بيلوتي إلى 100 مليون يورو، حينها سيصل ثمن مهاجم برشلونة لويس سواريز إلى 500 مليون يورو.