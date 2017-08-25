أخبار عاجلة

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي -
الدوحة: تركيا اعتقلت 5 قراصنة على علاقة باختراق الوكالة القطرية -
إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي -
محافظ تكساس يدعو لإجلاء سكان المناطق المنخفضة بسبب إعصار هارفي -
التحالف العربي: نحقق في مزاعم مقتل مدنيين في ضربتنا الجوية باليمن -
طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب -
مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك -
8550 عضوًا صوتوا على لائحة الأهلي الجديدة (صور) -
عمومية الاتحاد السكندري تعتمد لائحة النادي بحضور تاريخي -
500 مليون يوان صيني مساعدات للسودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

كاسانو: ديبالا لا يصلح للعب في صفوف ريال مدريد وبرشلونة

Google+ Print
كاسانو: ديبالا لا يصلح للعب في صفوف ريال مدريد وبرشلونة كاسانو: ديبالا لا يصلح للعب في صفوف ريال مدريد وبرشلونة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أثار رحيل نيمار عن صفوف برشلونة تجاه باريس سان جيرمان التكهنات حول رغبة البارسا في التعاقد مع نجم يوفنتوس باولو ديبالا لتعويض رحيل النجم البرازيلي، إلا أن أنطونيو كاسانو نجم الكرة الإيطالية السابق يرى بأن اللاعب الأرجنتيني لا يصلح للعب في ريال مدريد أو برشلونة، وذلك حسبما نقلت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.

ونجح اللاعب الأرجنتيني في موسمه الأول مع يوفنتوس في تسجيل 19 هدفًا في الدوري الإيطالي قبل أن يسجل 11 هدفًا الموسم الماضي، إلا أن كاسانو لا يرى ذلك كافيًا لتمثيل أي من قطبي الكرة الإسبانية.

شاهد أيضا

وبعد رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، طالب بروسيا دورتموند الحصول على 150 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل لاعبه عثمان ديمبلي إلى برشلونة، كما يرفض تورينو التفريط في خدمات مهاجمه أندريا بيلوتي لصالح موناكو بأقل من 100 مليون يورو.

وعن ذلك الأجر قال كاسانو إن نيمار يستحق المبلغ الضخم الذي رحل به إلى الفريق الفرنسي، مشيرًا إلى أنه لو وصلت قيمة بيلوتي إلى 100 مليون يورو، حينها سيصل ثمن مهاجم برشلونة لويس سواريز إلى 500 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي

مذيعة يونانية واسمها «ستيلا».. 10 معلومات عن والدة ليلى علوي

إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي

إضراب نائب رئيس مدينة الدلنجات داخل المستشفى المركزي

طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

طائرة الأرجنتين بطلًا للعالم تحت 23 عامًا.. ومصر تحصل على لقب أحسن ضارب

مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك

مرتضى منصور يعلن تنظيم حفل في الزمالك