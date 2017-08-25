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ريال مدريد يلعب للمرة الأولى في تاريخه على ملعب ويمبلي

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ريال مدريد يلعب للمرة الأولى في تاريخه على ملعب ويمبلي ريال مدريد يلعب للمرة الأولى في تاريخه على ملعب ويمبلي

التحرير

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تنتظر جماهير ريال مدريد حدثًا استثنائيًا عندما يرحل الفريق الملكي لمواجهة توتنهام في دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ولا يحتضن ملعب ويمبلي مباريات الأندية بشكل عام، بل تقام عليه مباريات الإنجليزي والأدوار النهائية في كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

وبسبب عمليات البناء الجارية حاليا في ملعب توتنهام الجديد، رحل السبيرز لخوض جميع مبارياتهم هذا الموسم على ملعب ويمبلي.

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وأقيمت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 7 مرات من قبل على ملعب ويمبلي، حيث كانت أولاها في عام 1963 وآخرها في عام 2013، إلا أن ريال مدريد لم ينجح في التأهل لتلك النهائيات.

وستكون الأنباء السارة لعشاق الريال بأن ملعب ويمبلي يمثل عقدة كبيرة لتوتنهام الذي دائمًا ما يحقق النتائج السلبية عليه، حيث خسر السبيرز في دوري الأبطال الموسم الماضي أمام باير ليفركوزن وموناكو على ويمبلي، قبل أن يودع الفريق مسابقة الدوري الأوروبي بتعادل مخيب للآمال أمام جينت عليه أيضًا.

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التحرير

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