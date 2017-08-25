طالبة استضافت صديقها في منزل العائلة فسرق والدتها بالزيتون

كتب فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، القبض على طالبين اثنين عقب قيامهما بسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبيه من منزل سيده في الزيتون.

التفاصيل بدأت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون بشارع الخليل تمكنت من ضبط كلا من " مروان إ" 18 سنة، طالب، و"معتز إ" 20 سنة، طالب، وبحوزتهما مبلغ مالي 6000 جنيه، ومشغولات ذهبية عبارة عن (3 غويشة، و6 أسورة، و3 سلسلة، و3 انسيال ، و5 خاتم، و8 تعليقه)، و2 جهاز "لاب توب"، وهاتف محمول .

وأمام رجال المباحث اعترف الأول بسرقة تلك المتعلقات من داخل منزل "أمنية س" 40 سنة، وأضاف بأنه استغل ارتباطه بعلاقة صداقة مع "طالبة" ابنة المجني عليها وأثناء تردده عليها بمنزلها تمكن من الاستيلاء على مفاتيح الشقة دون علم المجني عليها، واستعان بالثاني لارتكاب الواقعة أثناء عدم تواجد المجني عليها، وأسرتها بالشقة.

بمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة وقررت بأنها كانت في طريقها للإبلاغ عن الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.