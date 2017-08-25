القبض على عاطل وتاجر ينقبان عن الآثار في بولاق أبو العلا

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، عاطل وتاجر ملابس حال تنقيبهما عن الآثار أسفل عقار في بولاق أبو العلا.

وردت معلومات للمقدم محمد الشموتي رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا تفيد قيام كلا من " جابر غ" 62 سنة، تاجر ملابس و"أحمد ف" 32 سنة، عاطل، بالتنقيب عن الآثار بالعقار رقم 18 حارة العزازي من شارع بولاق الجديد.

وكشفت التحريات صحة تلك المعلومات، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما أثناء قيامهما بأعمال حفر داخل العقار، وعثر على حفره بعمق 18 متر وأدوات تنقيب.

تحرر محضر أحاله اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.