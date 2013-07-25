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نادي قضاة أسيوط يؤيد فصل 75 قاضي لانحيازهم السياسي

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نادي قضاة أسيوط يؤيد فصل 75 قاضي لانحيازهم السياسي نادي قضاة أسيوط يؤيد فصل 75 قاضي لانحيازهم السياسي

كتب : محمود مالك منذ 20 دقيقة

أصدر نادي قضاة أسيوط بيانا، صباح اليوم، يؤيد فيه قرار نادي قضاة ، بفصل 75 قاضيا، ينتمون إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، بعد مخالفة هؤلاء القضاة للقانون، وقيامهم بالانحياز السياسي للجماعة الإرهابية، بحسب البيان.

وقال المستشار جمال علي موسى، سكرتير نادي قضاة أسيوط، إن النادي يشد على أيدى النادي الأم، برئاسة المستشار أحمد الزند، ويثمن قراره، وذلك لمخالفة "قضاة من أجل مصر" للأعراف القضائية، بانضمامهم إلى حركة سياسية، وخروجهم على وحدة الصف القضائي، ومدافعتهم عن شرعية زائلة خرج عليها الشعب المصري في 30 يونيو، مطالبا مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرارات رادعة ضد المخالفين للأعراف القضائية المعروفة.

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